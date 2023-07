Exposition Vente Créations Buguoises Halle du Bugue Le Bugue, 3 juillet 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Exposition vente organisée par l’association Créations Buguoises.

Peinture sur soie, peinture sur porcelaine, mosaïque et loisirs créatifs..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 19:00:00. EUR.

Halle du Bugue Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale organized by the association Créations Buguoises.

Painting on silk, painting on porcelain, mosaic and creative leisure.

Exposición y venta organizadas por la asociación Créations Buguoises.

Pintura sobre seda, pintura sobre porcelana, mosaicos y pasatiempos creativos.

Verkaufsausstellung, organisiert von der Association Créations Buguoises.

Seidenmalerei, Porzellanmalerei, Mosaik und kreative Hobbys.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère