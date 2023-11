100% Habitat : Salon de l’Habitat et du Jardin Halle d’Iraty Biarritz, 8 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous du 8 au 10 mars au salon 100% Habitat / 100% Jardin ! Le salon des solutions pour rénover, construire, aménager votre habitat avec des entreprises locales.

Faites le plein d’idées gratuitement ! Habitat, immobilier, financement, aménagement… C’est le moment de concrétiser vos projets.

Bien plus qu’un salon, c’est l’occasion pour les visiteurs d’accomplir leurs projets intérieurs et extérieurs, accompagnés par des professionnels locaux, mais aussi grâce à un contenu de qualité.

Restauration sur place..

2024-03-08 fin : 2024-03-10 18:00:00. .

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us March 8-10 at 100% Habitat / 100% Jardin! The show for solutions to renovate, build and fit out your home with local companies.

Fill up on free ideas! Housing, real estate, financing, landscaping… It’s time to make your plans a reality.

Much more than just a show, it’s an opportunity for visitors to carry out their interior and exterior projects, with the help of local professionals and quality content.

Catering on site.

Venga al salón 100% Hábitat / 100% Jardín del 8 al 10 de marzo El salón de las soluciones para renovar, construir y acondicionar su casa con las empresas locales.

¡Obtenga gratis todas las ideas que necesita! Vivienda, inmobiliaria, financiación, paisajismo… Es el momento de hacer realidad sus planes.

Más que un salón, es una oportunidad para que los visitantes lleven a cabo sus proyectos de interior y exterior, con la ayuda de profesionales locales y contenidos de calidad.

Catering in situ.

Wir treffen uns vom 8. bis 10. März auf der Messe 100% Habitat / 100% Jardin! Die Messe für Lösungen zum Renovieren, Bauen und Einrichten Ihres Wohnraums mit lokalen Unternehmen.

Tanken Sie kostenlos neue Ideen! Wohnen, Immobilien, Finanzierung, Einrichtung… Es ist der Moment, Ihre Projekte zu konkretisieren.

Weit mehr als eine Messe, es ist die Gelegenheit für die Besucher, ihre Innen- und Außenprojekte zu verwirklichen, begleitet von lokalen Fachleuten, aber auch dank eines hochwertigen Inhalts.

Verpflegung vor Ort.

