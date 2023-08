Salon de l’étudiant du Pays Basque Halle d’Iraty Biarritz, 25 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes lycéen, élève de classe préparatoire, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Parents ou professionnels de l’éducation ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Pour quelles filières ? Pour quels métiers ?

Vous hésitez entre l’université, une école de commerce ou d’ingénieur, une école spécialisée ?

Études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ?

Études en formation initiale ou en alternance ?

Vous vous demandez quelle option prendre au lycée ?

Comment candidater sur Parcoursup ?

Un passe sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée du salon. Le port du masque est obligatoire.

Afin de répondre à toutes vos interrogations, rendez-vous au Salon de l’Etudiant !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you a high school student, a student in a preparatory class, a student or a holder of a baccalaureate + 1, + 2 or + 3? Parents or education professionals?

You don’t know which course to choose? For which fields of study? For which jobs?

Are you hesitating between university, a business or engineering school, a specialised school?

Short or long studies, professional or general?

Initial training or sandwich courses?

Are you wondering which option to take at school?

How do you apply on Parcoursup?

A valid health pass will be required at the entrance of the exhibition. You must wear a mask.

To answer all your questions, come to the Salon de l’Etudiant!

¿Es usted alumno de secundaria, de clases preparatorias, estudiante o titular de un bachillerato + 1, + 2 o + 3? ¿Padres o profesionales de la educación?

¿No sabe qué curso elegir? ¿Para qué cursos? ¿Para qué profesiones?

¿Duda entre la universidad, una escuela de comercio o ingeniería, una escuela especializada?

¿Cursos cortos o largos, formación profesional o general?

¿Formación inicial o alternancia?

¿Te preguntas qué opción elegir en el liceo?

¿Cómo inscribirse en Parcoursup?

A la entrada de la exposición se le pedirá una tarjeta sanitaria válida. Deberá llevar una mascarilla.

Ven al Salón del Estudiante para resolver todas tus dudas

Sie sind Schüler, Student, Studentin oder haben ein Abitur mit 1, 2 oder 3 Jahren? Sie sind Eltern oder im Bildungsbereich tätig?

Sie wissen nicht, welche Ausbildung Sie wählen sollen? Für welche Studiengänge? Für welche Berufe?

Sie wissen nicht, ob Sie an einer Universität, einer Handels- oder Ingenieurschule oder einer Fachschule studieren sollen?

Kurze oder lange Studiengänge, berufsbezogene oder allgemeine Studiengänge?

Soll ich ein Erststudium oder ein duales Studium absolvieren?

Sie fragen sich, welche Option Sie in der Schule wählen sollen?

Wie bewirbt man sich auf Parcoursup?

Am Eingang zur Messe werden Sie nach einem gültigen Gesundheitspass gefragt. Das Tragen eines Mundschutzes ist Pflicht.

Um all Ihre Fragen zu beantworten, besuchen Sie den Salon de l’Etudiant!

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Biarritz