Lurrama – La Ferme Basque Halle d’Iraty Biarritz, 11 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

LURRAMA La ferme Pays Basque à la Halle d’Iraty Biarritz, est un salon conçu par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour promouvoir l’agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la nature.

Grâce au travail de centaines de bénévoles, Lurrama vous invite à partager en famille ou entre amis un moment convivial!

Pour cette nouvelle édition 2023 de Lurrama, nous avons décidé de mettre à l’honneur les paysannes en choisissant le thème « Place aux paysannes ».

Lurrama soigne l’offre d’animation qui leur est adressée. Outre un chapiteau qui accueille à l’extérieur la ferme pédagogique, un parcours accrobranche et des jeux basques, un espace enfant est par ailleurs aménagé à l’intérieur et propose aux enfants et parents un coin lecture, coloriage, des jeux, des ateliers de semis, de couture, etc

Restauration sur place.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



LURRAMA La ferme Pays Basque at the Halle d’Iraty Biarritz, is a trade show designed by the Euskal Herriko Laborantza Ganbara association to promote sustainable peasant farming that respects people and nature.

Thanks to the work of hundreds of volunteers, Lurrama invites you to share a convivial moment with family and friends!

For this new 2023 edition of Lurrama, we have decided to honor women farmers by choosing the theme « Place aux paysannes ».

Lurrama has taken great care to provide a wide range of events for them. In addition to an outdoor marquee housing an educational farm, a rope course and Basque games, a children?s area has been set up indoors, offering children and parents a reading corner, coloring, games, sowing and sewing workshops, and more

Catering on site

LURRAMA La ferme Pays Basque, en la Halle d’Iraty de Biarritz, es una feria concebida por la asociación Euskal Herriko Laborantza Ganbara para promover una agricultura campesina sostenible y respetuosa con las personas y la naturaleza.

Gracias al trabajo de cientos de voluntarios, Lurrama le invita a compartir un momento de convivencia con la familia y los amigos

Para esta nueva edición 2023 de Lurrama, hemos decidido rendir homenaje a las mujeres agricultoras eligiendo el tema « Place aux paysannes ».

Lurrama se esmera en ofrecerles un amplio abanico de eventos. Además de una carpa exterior que alberga una granja pedagógica, un recorrido de escalada de árboles y juegos vascos, se ha instalado un espacio infantil en el interior, que ofrece a niños y padres un rincón de lectura, coloreado, juegos, talleres de siembra y costura, etc

Restauración in situ

LURRAMA Der Bauernhof Baskenland in der Halle d’Iraty Biarritz ist eine Messe, die von der Vereinigung Euskal Herriko Laborantza Ganbara ins Leben gerufen wurde, um die bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, die Mensch und Natur respektiert.

Dank der Arbeit von Hunderten von Freiwilligen lädt Lurrama Sie dazu ein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen geselligen Moment zu verbringen!

Für die neue Ausgabe 2023 von Lurrama haben wir beschlossen, die Bäuerinnen zu ehren, indem wir das Thema « Platz für Bäuerinnen » gewählt haben.

Lurrama richtet sich mit seinem Unterhaltungsangebot an die Bäuerinnen. Neben einem Zelt, das im Freien den pädagogischen Bauernhof, einen Hochseilgarten und baskische Spiele beherbergt, gibt es im Inneren einen Kinderbereich, der Kindern und Eltern eine Lese- und Malecke, Spiele, Aussaat- und Nähworkshops usw. bietet

Verpflegung vor Ort

