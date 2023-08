Studyrama – Salon des Etudes Supérieures Halle d’Iraty Biarritz, 14 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon des Grandes Écoles vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région de Biarritz et de la France entière.

Posez vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouvez des réponses pour réussir votre orientation.

L ‘occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Grandes Écoles de commerce, d’art et d’ingénieurs et d’affiner votre projet d’orientation.

Si vous n’avez pas encore arrêté votre choix d’études, que vous hésitez encore encore les différentes formations proposées par les Grandes Écoles de Biarritz et sa région, ce salon étudiant permettra de trouver votre voie professionnelle et la poursuite d’études post-bac qui correspond à votre choix de carrière.

Inscription gratuite ..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether you are a high school student, a student in preparatory classes or a student, this « Grandes Écoles » fair will allow you to meet with higher education institutions in the Biarritz region and throughout France.

Ask your questions to the speakers of the best schools of the region and find answers to make your orientation successful

This is an opportunity to spend a day talking to specialists in business, art and engineering schools and to refine your career plans.

If you have not yet decided on your choice of studies, if you are still hesitating about the different courses offered by the Grandes Écoles of Biarritz and its region, this student fair will allow you to find your professional path and the post-baccalaureate studies that correspond to your career choice.

Free registration.

Ya seas alumno de secundaria, de clases preparatorias o estudiante, esta feria de las « Grandes Écoles » te brindará la oportunidad de reunirte con centros de enseñanza superior de la región de Biarritz y de toda Francia.

Plantee sus preguntas a los ponentes de las mejores escuelas de la región y encuentre las respuestas que necesita para elegir bien sus estudios.

Esta es su oportunidad para pasar un día hablando con especialistas de las Grandes Écoles de commerce, d’art et d’ingénieurs y afinar sus planes de carrera.

Si aún no has decidido qué estudiar, si todavía no conoces bien las diferentes formaciones que ofrecen las Grandes Écoles de Biarritz y alrededores, este salón del estudiante te ayudará a encontrar tu trayectoria profesional y el curso de post-bachillerato que mejor se adapte a ti.

Inscripción gratuita.

Ob Oberschüler, Schüler in Vorbereitungsklassen oder Student: Auf dieser Messe der Grandes Écoles können Sie Hochschulen aus der Region Biarritz und aus ganz Frankreich kennenlernen.

Stellen Sie Ihre Fragen an die Redner der besten Schulen der Region und finden Sie Antworten, um sich erfolgreich zu orientieren

Die Gelegenheit, einen Tag lang mit Spezialisten der Grandes Écoles de Commerce, d’Art und d’Ingénieurs zu diskutieren und Ihr Orientierungsprojekt zu verfeinern.

Wenn Sie sich noch nicht für ein Studium entschieden haben oder noch nicht wissen, welche Studiengänge die Grandes Écoles in Biarritz und Umgebung anbieten, hilft Ihnen diese Messe, Ihren beruflichen Weg zu finden und ein Studium nach dem Abitur zu absolvieren, das Ihrem Berufswunsch entspricht.

Kostenlose Anmeldung .

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Biarritz