1ère édition du Carrefour de l’Autonomie : Salon et Congrès dédié à la Dépendance (Handicap et Séniors) Halle d’Iraty Biarritz, 29 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

« CARREFOUR DE L’AUTONOMIE », Salon et Congrès dédié à la Dépendance (Handicap et Séniors) initié par Vincent VACHER, Travailleur Indépendant en situation de Handicap, Président Fondateur du Cabinet Conseil S’HANDISTINCTION.

Le concept de cette rencontre au format hybride pour les particuliers et professionnels): Favoriser la proximité et le savoir-faire local dans un cadre intimiste

Le parcours de vie d’une personne dépendante y est représenté via son espace d’exposition à travers divers pôles : matériel adapté, aide technique, véhicule, service à la personne, association, insti- tution, mutuelle, assurance, loisir, tourisme, sport, habitat, mode, bien-être, urbanisme, emploi, déficit sensoriel, numérique, aidant familial.

Agrémentés d’animations permanentes et de conférences aux thématiques spécifiques permettant d’apporter un éclairage concret sur besoins ciblés..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 17:00:00. EUR.

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« CARREFOUR DE L?AUTONOMIE », a trade show and conference dedicated to Dependency (Disability and Seniors) initiated by Vincent VACHER, a self-employed disabled worker and President and Founder of the S?HANDISTINCTION consulting firm.

The concept of this hybrid-format meeting for individuals and professionals): Promote proximity and local know-how in an intimate setting

The life course of a dependent person is represented via an exhibition area featuring a variety of themes: adapted equipment, technical aids, vehicles, personal services, associations, institutions, mutual insurance companies, insurance, leisure, tourism, sports, housing, fashion, well-being, town planning, employment, sensory deficits, digital technology and family caregivers.

These are complemented by ongoing events and conferences on specific themes, providing practical insights into targeted needs.

« CARREFOUR DE L’AUTONOMIE », feria y conferencia dedicada a la Dependencia (Discapacidad y Mayores) iniciada por Vincent VACHER, autónomo con discapacidad, Presidente y Fundador de la consultora S’HANDISTINCTION.

El concepto de este encuentro de formato híbrido para particulares y profesionales): Promover la proximidad y la experiencia local en un entorno íntimo

El curso de la vida de una persona dependiente está representado a través de un espacio de exposición que abarca diversos temas: equipos adaptados, ayudas técnicas, vehículos, servicios personales, asociaciones, instituciones, mutuas, seguros, ocio, turismo, deporte, vivienda, moda, bienestar, urbanismo, empleo, déficits sensoriales, tecnología digital y cuidadores familiares.

Todo ello se complementa con actos y conferencias sobre temas específicos, que ofrecen una visión práctica de las necesidades específicas.

« CARREFOUR DE L’AUTONOMIE », eine Messe und ein Kongress zum Thema Pflegebedürftigkeit (Behinderung und Senioren), initiiert von Vincent VACHER, selbstständiger Behinderter und Präsident und Gründer des Beratungsunternehmens S?HANDISTINCTION.

Das Konzept dieses Treffens im Hybridformat für Privatpersonen und Fachleute): Förderung der Nähe und des lokalen Know-hows in einem intimen Rahmen

Der Lebensweg einer pflegebedürftigen Person wird in einem Ausstellungsbereich in verschiedenen Bereichen dargestellt: angepasstes Material, technische Hilfe, Fahrzeuge, personenbezogene Dienstleistungen, Verein, Institution, Krankenkasse, Versicherung, Freizeit, Tourismus, Sport, Wohnen, Mode, Wohlbefinden, Stadtplanung, Beschäftigung, sensorische Defizite, Digitales, pflegende Angehörige.

Die Website wird durch ständige Animationen und Konferenzen zu spezifischen Themen ergänzt, die konkrete Informationen zu bestimmten Bedürfnissen liefern.

