La Feria du camping car Halle d’Iraty Biarritz, 7 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Organisée sur le parvis extérieur de la Halle d’Iraty , cette grande manifestation gratuite permet de découvrir 200 camping-cars et fourgons et vans aménagés, neufs et d’occasion.

Sur le parvis de la Halle d’Iraty dévolu à la Féria du camping-car de Biarritz, le choix ne manque pas.

Profitez d’offres spéciales de financement et découvrez en avant-première les nouveautés .

L’événement incontournable de la rentrée pour les passionnés de camping-cars, fourgons et vans aménagés

Entrée et parking gratuits – Restauration à proximité.

Possibilité de dormir sur place en camping-car..

2023-09-07 fin : 2023-09-10 19:00:00. .

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Held on the outdoor forecourt of the Halle d’Iraty, this major free event offers the opportunity to discover 200 new and used motorhomes and converted vans.

On the forecourt of the Halle d’Iraty dedicated to the Biarritz Motorhome Fair, there’s no shortage of choice.

Take advantage of special financing offers and preview the latest models.

The must-attend back-to-school event for motorhome, van and camper van enthusiasts

Free admission and parking – Catering nearby.

Possibility of sleeping on site in a motorhome.

Organizado en la explanada exterior de la Halle d’Iraty, este gran evento gratuito ofrece la oportunidad de descubrir 200 autocaravanas y furgonetas transformadas nuevas y de ocasión.

En la explanada de la Halle d’Iraty, dedicada al Salón del Autocaravanismo de Biarritz, la oferta es completa.

Aproveche las ofertas de financiación y descubra en primicia todas las novedades.

La cita ineludible de la vuelta al cole para los amantes de las autocaravanas, furgonetas y furgonetas transformadas

Entrada y aparcamiento gratuitos – Catering en las inmediaciones.

Posibilidad de dormir in situ en autocaravana.

Auf dem Vorplatz der Halle d’Iraty werden bei dieser kostenlosen Großveranstaltung 200 neue und gebrauchte Wohnmobile, Kastenwagen und ausgebaute Vans ausgestellt.

Auf dem Vorplatz der Halle d’Iraty, der der Féria du camping-car de Biarritz gewidmet ist, gibt es jede Menge Auswahl.

Profitieren Sie von speziellen Finanzierungsangeboten und entdecken Sie die Neuheiten vorab.

Das unumgängliche Ereignis des Herbstes für die Liebhaber von Wohnmobilen, Kastenwagen und ausgebauten Vans

Kostenloser Eintritt und Parkplatz – Gastronomie in der Nähe.

Möglichkeit, vor Ort im Wohnmobil zu übernachten.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Biarritz