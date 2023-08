Forum des Associations Halle d’Iraty Biarritz, 3 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous le dimanche 3 septembre 2023 à la Halle d’Iraty pour le forum des associations de Biarritz.

Cette journée permet de rencontrer les acteurs associatifs dans les secteurs de la Jeunesse, du Social, Culture ou Sport.

120 associations sont attendues, pour une journée d’information et d’échanges…

Un des objectifs est de permettre aux associations de faire la promotion de leurs activités mais également de faciliter les inscriptions.

Cet événement montre toute la richesse du tissu associatif de la ville et rend hommage aux nombreux bénévoles.

Les associations présentes se répartiront sur plus de 95 stands et certaines proposeront des démonstrations ou initiations aux participants tout au long de la journée..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Halle d’Iraty Rue de Pitchot

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us on Sunday, September 3, 2023 at the Halle d’Iraty for the Biarritz Associations Forum.

The day’s events provide an opportunity to meet the key players in the youth, social, cultural and sports sectors.

120 associations are expected to attend, for a day of information and exchange?

One of the objectives is to enable associations to promote their activities, but also to facilitate registrations.

The event showcases the wealth of the town’s associative fabric and pays tribute to the many volunteers.

The associations present will be spread over more than 95 stands, and some will be offering demonstrations or initiations to participants throughout the day.

Únase a nosotros el domingo 3 de septiembre de 2023 en la Halle d’Iraty para el Foro de Asociaciones de Biarritz.

Es una gran oportunidad para reunirse con los actores clave de los sectores juvenil, social, cultural y deportivo.

se espera la asistencia de 120 asociaciones, para una jornada de información e intercambio?

Uno de los objetivos es permitir a las asociaciones promover sus actividades, pero también facilitar la inscripción.

El acto pone de manifiesto la riqueza asociativa de la ciudad y rinde homenaje a los numerosos voluntarios.

Las asociaciones presentes estarán repartidas en más de 95 stands, y algunas ofrecerán demostraciones o presentaciones a los participantes a lo largo del día.

Am Sonntag, den 3. September 2023, findet in der Halle d’Iraty das Forum der Vereine von Biarritz statt.

An diesem Tag können Sie die Akteure der Vereine aus den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und Sport kennenlernen.

120 Vereine werden erwartet, um einen Tag der Information und des Austauschs zu verbringen

Eines der Ziele ist es, den Vereinen die Möglichkeit zu geben, für ihre Aktivitäten zu werben, aber auch die Anmeldung zu erleichtern.

Die Veranstaltung zeigt den Reichtum des Vereinswesens in der Stadt und würdigt die vielen ehrenamtlichen Helfer.

Die anwesenden Vereine verteilen sich auf über 95 Stände und einige bieten den Teilnehmern den ganzen Tag über Vorführungen oder Einführungen an.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Biarritz