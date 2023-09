PILATES Halle des Sports Villefort, 12 septembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

La méthode Pilates…une gymnastique en douceur mais en profondeur pour améliorer la force, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la posture

Deux créneaux le Mardi : 17h45 et 19h

Un créneau le Mercredi : 17h30

Deux créneaux le Jeudi : 9h00, ….

2023-09-12 fin : 2023-09-12 18:30:00. EUR.

Halle des Sports

Villefort 48800 Lozère Occitanie



The Pilates method…a gentle but profound form of gymnastics to improve strength, flexibility, balance, coordination and posture

Two sessions on Tuesdays: 5.45pm and 7pm

One class on Wednesday: 5:30 p.m

Two sessions on Thursday: 9.00am, …

El método Pilates… una forma suave pero profunda de gimnasia para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la postura

Dos sesiones los martes: 17.45 h y 19.00 h

Una clase los miércoles: 17.30 h

Dos sesiones los jueves: 9h, …

Die Pilates-Methode…eine sanfte, aber tiefgehende Gymnastik zur Verbesserung von Kraft, Flexibilität, Gleichgewicht, Koordination und Haltung

Zwei Zeitfenster am Dienstag: 17.45 Uhr und 19.00 Uhr

Ein Slot am Mittwoch: 17.30 Uhr

Zwei Termine am Donnerstag: 9.00 Uhr, …

Mise à jour le 2023-09-11 par 48 – OT Mont Lozère