Grimper pour le Téléthon Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez grimper sur la structure artificielle d’escalade de la halle des sports avec les Grimpeurs de Noblat au profit du Téléthon.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 11:30:00. .

Halle des sports

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and climb the artificial climbing structure at the sports hall with Les Grimpeurs de Noblat in aid of the Telethon

Ven a escalar la estructura artificial del pabellón de deportes con los Grimpeurs de Noblat a beneficio del Téléthon

Klettern Sie mit den Grimpeurs de Noblat auf der künstlichen Kletterstruktur in der Sporthalle zugunsten des Telethon

Mise à jour le 2023-11-25 par OT de Noblat