Le judo pour le Téléthon Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le club du judo se mobilise pour le Téléthon 2023. Le vendredi, avec Elise, Cours normaux avec initiation Judo à l’aveugle, en porte ouverte pour les enfants à 18h15 et 19h15. On invite les copains, les copines, les cousins, les cousines. Taïso fluo à 20h15 Pour vous amuser sur le tatami, n’oubliez pas les couleurs. Cours adultes à 21h15 : initiation Judo à l’aveugle, on invite les potes à la découverte de notre sport. Le samedi, Découverte de la self défense de 9h30 à 11h30. Tout le monde est le bienvenu avec Pierrot. Du vendredi jusqu’au samedi matin, une buvette sera mise en place par Les Grimpeurs de Noblat , l’ USSL Rugby et le Judo Club Saint Léonard dans la Halle des sports : boissons, sandwiches. Les bénéfices seront également reversés au Téléthon. Des tirelires sont à disposition au profit de l’action dont les dons sont libres..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Halle des sports

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The judo club is mobilizing for Telethon 2023. On Fridays, with Elise, normal classes with blind Judo initiation, open door for children at 6.15pm and 7.15pm. Friends and cousins are invited. Taïso fluo at 8.15pm For fun on the tatami, don’t forget the colors. Adult classes at 9:15pm: blind Judo initiation, inviting friends to discover our sport. Saturday: self-defense from 9:30 to 11:30 am. Everyone is welcome with Pierrot. From Friday to Saturday morning, Les Grimpeurs de Noblat, USSL Rugby and Judo Club Saint Léonard will be selling drinks and sandwiches in the sports hall. Profits will also be donated to the Telethon. Piggy banks are available for donations.

El club de judo se moviliza para el Teletón 2023. Los viernes, con Elise, clases normales con iniciación al judo a ciegas, puerta abierta para los niños a las 18h15 y 19h15. Amigos, primos y familiares están invitados. Taïso fluo a las 20.15 h Para divertirse en el tatami, no olvide los colores. Clases para adultos a las 21.15 h: iniciación al judo a ciegas, invita a tus amigos a descubrir nuestro deporte. Los sábados, descubra la defensa personal de 9.30 a 11.30 h. Todo el mundo es bienvenido con Pierrot. Del viernes al sábado por la mañana, Les Grimpeurs de Noblat, USSL Rugby y el Judo Club Saint Léonard venderán bebidas y bocadillos en el pabellón deportivo. Los beneficios también se donarán a la Téléthon. Habrá huchas disponibles para las donaciones.

Der Judoclub setzt sich für den Telethon 2023 ein. Freitags, mit Elise, Normale Kurse mit Einführung in Blind Judo, als offene Tür für Kinder um 18.15 und 19.15 Uhr. Wir laden Freunde, Freundinnen, Cousins und Cousinen ein. Fluo-Taiso um 20.15 Uhr Für Spaß auf der Tatami, vergessen Sie nicht die Farben. Erwachsenenkurs um 21.15 Uhr: Einführung in das Blind Judo, wir laden die Kumpels ein, unseren Sport zu entdecken. Samstags: Entdeckung der Selbstverteidigung von 9:30 bis 11:30 Uhr. Jeder ist bei Pierrot willkommen. Von Freitag bis Samstagmorgen wird von Les Grimpeurs de Noblat , USSL Rugby und dem Judo Club Saint Léonard in der Sporthalle ein Imbissstand eingerichtet: Getränke, Sandwiches. Die Einnahmen werden ebenfalls an den Telethon gespendet. Es stehen Sparschweine zugunsten der Aktion zur Verfügung, deren Spenden frei sind.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Noblat