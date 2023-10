Théâtre de l’Usine Starting-block Halle des Sports Saint-Céré, 12 mars 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Dans ce « match-spectacle », tout y est, comme au stade ! Les règles du jeu, un public surchauffé et 6 jeunes femmes bien décidées à tenir haut le pavé. Grâce à ces portraits de celles qui ont poussé leurs limites physiques dans des cadres souvent machistes. La collective livre un hymne à la liberté des joueuses et des femmes; un moment réjouissant de plaisir et de jeu, de résistance joyeuse !.

2024-03-12 19:00:00 fin : 2024-03-12 . 5 EUR.

Halle des Sports

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



In this « match-show », it’s all there, just like in the stadium! The rules of the game, an overheated audience and 6 young women determined to hold their own. Thanks to these portraits of women who have pushed their physical limits in often macho environments. The collective delivers a hymn to the freedom of women players and women; a joyous moment of pleasure and play, of joyful resistance!

En este « match-show », todo está ahí, ¡como en el estadio! Las reglas del juego, un público acalorado y 6 mujeres jóvenes decididas a mantener el tipo. Gracias a estos retratos de mujeres que han superado sus límites físicos en entornos a menudo machistas. El colectivo ofrece un himno a la libertad de los jugadores y de las mujeres; ¡un momento gozoso de placer y juego, de alegre resistencia!

In diesem « Match-Spektakel » ist alles da, wie im Stadion! Die Spielregeln, ein aufgeheiztes Publikum und sechs junge Frauen, die fest entschlossen sind, den Ball hoch zu halten. Dank dieser Porträts von Frauen, die in einem oft machistischen Umfeld an ihre körperlichen Grenzen gegangen sind. Das Kollektiv liefert eine Hymne an die Freiheit der Spielerinnen und der Frauen; ein erfreulicher Moment des Vergnügens, des Spiels und des fröhlichen Widerstands!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne