Danse irlandaise – Stage découverte Halle des sports, Paulhan (34), 2 juillet 2023, .

Danse irlandaise – Stage découverte Dimanche 2 juillet, 10h00 Halle des sports, Paulhan (34) 0

Venez nombreux à la découverte des danses irlandaises traditionnelles auprès de l’association Lou Recantou de Paulhan ! Une ambiance familiale, chaleureuse (juillet oblige) et joyeuse vous attend. Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, nous vous attendons de pied ferme-mais-gigotant !

Vous apprendrez les pas de base et prendrez part à des chorégraphies et figures en groupes (ceilis), que l’on danse en chaussons souples… mais vous pourrez assister également à quelques courtes démonstrations de danses de solo en chaussons souples et en claquettes irlandaises (soft shoes / hard shoes) apprises par les élèves de l’atelier hebdomadaire.

Et tout cela entièrement gratuitement, pour célébrer comme il se doit la fin de notre année de danse avec, nous l’espérons, de nouveaux amis. :)

*Attention, la danse irlandaise est tonique, bien écouter son corps et ralentir ou s’asseoir si nécessaire. Apporter une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au sport, pas de jean. Aux pieds, préférer (en l’absence de chaussons souples) des chaussettes et baskets. Pas de pieds nus.*

source : événement Danse irlandaise – Stage découverte publié sur AgendaTrad

Halle des sports, Paulhan (34) 13, Rue Joliot Curie

Halle des sports, 34230 Paulhan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43306 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

nivernais atelier