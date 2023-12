CARRE VIP CHAMP. FRANCE DE BADMINTON HALLE DES SPORTS PARSEMAIN Fos Sur Mer, 3 février 2024, Fos Sur Mer.

CARRE VIP CHAMP. DE FRANCE DE BADMINTON HALLE DES SPORTS PARSEMAIN Ouverture des portes 1h avant le début du match.« Alors que les meilleurs joueurs français vacillent le monde entier depuis le début de la saison pour les Qualifications aux Jeux Olympiques 2024, nous sommes prêts à les retrouver tous ensemble au sein de la Halle du docteur Henri Giuitta à Fos-sur-Mer (13) pour les Championnats de France de Badminton du 2 au 4 février 2024 !Et pour la première fois de son histoire, cet événement emblématique se déroulera dans le magnifique cadre du sud de la France, offrant aux participants et aux spectateurs une belle expérience sportive sous le soleil méditerranéen !CARRE VIP donnant accès à une place premier rang et un espace privilège.

Tarif : 120.00 – 120.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 09:00

Réservez votre billet ici

HALLE DES SPORTS PARSEMAIN ALLEE JEAN BOUIN 13270 Fos Sur Mer