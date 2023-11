Téléthon organisé par » les bons crus » Halle des Sports Jean Tissonnières Fronton, 8 décembre 2023, Fronton.

Téléthon organisé par » les bons crus » 8 et 9 décembre Halle des Sports Jean Tissonnières

Les Bons Crus vous présentent le match ininterrompu de rugby sans contact en salle le Vendredi 8 Décembre.

Durant ces 24 heures, vous pourrez vivre le rugby flag sous différentes ambiances . Possibilité de venir déguisé en fonction des thèmes.

19h30/23h Les Flagueurs au ski.

23h/3h Disco flag

3h/7h Pyjama Flag

7h/10h Ptit Dej Tonic

10h/12h Ciné Flag

12h/15h Flag Montagnard

15h/18h Ambiance Stade à l’occasion du match Toulouse Cardiff

18h/ jusqu’à la fin Le Noël du Flag en folie.

Halle des Sports Jean Tissonnières 3 avenue du Stade 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie 0561821689 http://www.mairie-fronton.fr Gymnase ouvert aux élèves du collège et aux associations locales. Equipée pour la pratique de l’athlétisme en salle, la Halle des Sports accueille les compétitions régionales et nationales d’athlétisme et de GRS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-09T00:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00