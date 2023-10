Table ronde adultes « Faire construire ou rénover ? » Halle des sports Henri Gipolo Prades Catégories d’Évènement: Prades

Pyrénées-Orientales Table ronde adultes « Faire construire ou rénover ? » Halle des sports Henri Gipolo Prades, 28 octobre 2023, Prades. Table ronde adultes « Faire construire ou rénover ? » Samedi 28 octobre, 14h00 Halle des sports Henri Gipolo Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 adultes. Durée : 2h. Faire construire ou rénover ? Venez échangez avec nos architectes, pour comprendre les enjeux actuels de la construction face aux problématiques d’étalement urbain, de consommation des terres agricoles et de raréfaction des ressources naturelles. Les ateliers du cycle « Construire Autrement » permettent au grand public de comprendre les thématiques abordées à l’aide d’expérimentations et de manipulations, d’échanger ensemble sur les problématiques rencontrées et sur les solutions possibles. Halle des sports Henri Gipolo 1-2 allée de la Plaine Saint-Martin, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 69 93 45 11 https://larchicarabus.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/samedi-28-octobre-2023/samedi-28-octobre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00 ©larchicarabus Détails Catégories d’Évènement: Prades, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Halle des sports Henri Gipolo Adresse 1-2 allée de la Plaine Saint-Martin, 66500 Prades Ville Prades Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Halle des sports Henri Gipolo Prades latitude longitude 42.619306;2.420003

Halle des sports Henri Gipolo Prades Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prades/