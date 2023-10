Cet évènement est passé Atelier de sensibilisation enfants « La Main à la Pâte » Halle des sports Henri Gipolo Prades Catégories d’Évènement: Prades

Pyrénées-Orientales Atelier de sensibilisation enfants « La Main à la Pâte » Halle des sports Henri Gipolo Prades, 21 octobre 2023, Prades. Atelier de sensibilisation enfants « La Main à la Pâte » 21 et 28 octobre Halle des sports Henri Gipolo Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 enfants. Durée : 2h. Âge conseillé : 6-12 ans. Atelier enfants « la Main à la Pâte ». Atelier de modélisation de petites architectures à l’aide de matériaux naturels (terre glaise, bauge, paille, sable, bois, …). Laisser libre cours à l’imagination des enfants, et apprendre en s’amusant le vocabulaire de l’architecture traditionnelle. Halle des sports Henri Gipolo 1-2 allée de la Plaine Saint-Martin, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 69 93 45 11 https://larchicarabus.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/samedi-21-octobre-2023/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/samedi-28-octobre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00 ©larchicarabus Détails Catégories d’Évènement: Prades, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Halle des sports Henri Gipolo Adresse 1-2 allée de la Plaine Saint-Martin, 66500 Prades Ville Prades Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Halle des sports Henri Gipolo Prades latitude longitude 42.619306;2.420003

Halle des sports Henri Gipolo Prades Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prades/