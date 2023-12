UN PANIER POUR L’EMPLOI Halle des Sports Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Début : Jeudi 2023-12-21 09:00:00

fin : 2023-12-21 Cette journée, organisée en partenariat avec le Comité des Vosges de basket, Pôle Emploi et FACE Ilhia, débutera par un tournoi de basket 3×3 le matin. Suivra un repas offert par la ville, puis une présentation des entreprises partenaires, à partir de 13 h 30. Enfin, un job dating proposera aux demandeurs d’emploi de rencontrer recruteurs et représentants des entreprises partenaires, pour des entretiens d’embauche, alors n’oubliez pas vos CV ! Pour participer au tournoi de basket du matin, merci de vous présenter en tenue de sport. Un vestiaire ainsi que des douches seront à votre disposition. Inscription sur le site www.epinal.fr.

Tout public 0 EUR.

Halle des Sports Route de Remiremont

Épinal 88000 Vosges Grand Est

