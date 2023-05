Show des Barjots Dunkers, basket acrobatique. Halle des sports de Pradines, 3 juin 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Les Barjots Dunkers, équipe professionnelle de basket acrobatique créée par une bande d’amis en 2004. Professionnels depuis l’été 2012, ils sont depuis devenus une équipe de spectacle incontournable dans le monde du dunk sur trampoline.

Aujourd’hui, la troupe compte plus de 2 000 shows à son actif partout dans le monde. Toujours à la pointe de l’innovation, les Barjots Dunkers sont reconnus à l’international grâce à leurs nombreuses références (NBA : New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Eurobasket 2022, Final Four Euroleague, Show TV, Championnat d’Europe, La France à Un Incroyable Talent 2020…).

Actuellement 19 sauteurs parcourent le monde avec leurs trampolines, tous sont professionnels. La pérennité de l’équipe est assurée grâce à son centre de formation, les Loca Dunk, une dizaine de futurs barjots freestyle sans relâche pour agrandir le groupe..

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Halle des sports de Pradines

Pradines 46090 Lot Occitanie



Les Barjots Dunkers, a professional acrobatic basketball team created by a group of friends in 2004. They have been professional since the summer of 2012, and have since become a leading show team in the world of trampoline dunking.

Today, the troupe has over 2,000 shows to its credit all over the world. Always on the cutting edge of innovation, the Barjots Dunkers have won international acclaim thanks to their numerous references (NBA: New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Eurobasket 2022, Final Four Euroleague, TV Shows, European Championships, La France à Un Incroyable Talent 2020, etc.).

Currently, 19 jumpers travel the world with their trampolines, all of them professionals. The long-term future of the team is assured by the Loca Dunk training center, where a dozen future freestyle freaks work tirelessly to expand the group.

Los Barjots Dunkers, un equipo profesional de baloncesto acrobático creado por un grupo de amigos en 2004. Desde que se hicieron profesionales en el verano de 2012, se han convertido en uno de los equipos de espectáculo más importantes del mundo de los mates en camas elásticas.

Hoy en día, la compañía cuenta con más de 2.000 espectáculos en todo el mundo. Siempre a la vanguardia de la innovación, los Barjots Dunkers se han ganado el reconocimiento internacional gracias a sus numerosas referencias (NBA: New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Eurobasket 2022, Final Four de la Euroliga, programas de televisión, campeonatos de Europa, La France à Un Incroyable Talent 2020, etc.).

Actualmente, 19 saltadores recorren el mundo con sus camas elásticas, todos ellos profesionales. El futuro a largo plazo del equipo está asegurado por su centro de formación, el Loca Dunk, donde una decena de futuros freaks del freestyle trabajan sin descanso para ampliar el grupo.

Die Barjots Dunkers sind ein professionelles Akrobatik-Basketballteam, das 2004 von einer Gruppe von Freunden gegründet wurde. Seit Sommer 2012 sind sie Profis und haben sich seitdem zu einem Showteam entwickelt, das in der Welt des Trampolin-Dunkings nicht mehr wegzudenken ist.

Mittlerweile hat die Truppe über 2000 Shows auf der ganzen Welt absolviert. Die Barjots Dunkers sind immer an der Spitze der Innovation und dank ihrer zahlreichen Referenzen international anerkannt (NBA: New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Eurobasket 2022, Final Four Euroleague, TV-Show, Europameisterschaft, La France à Un Incroyable Talent 2020 usw.).

Derzeit gibt es 19 Springer, die mit ihren Trampolinen um die Welt reisen, und alle sind Profis. Der Fortbestand des Teams ist dank seines Ausbildungszentrums, der Loca Dunk, gesichert.

