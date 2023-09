Dori – de et avec Mélanie Pauli – Cirque des Petites Natures – Saison Ligéria Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire, 9 décembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-12-09

Horaire : 17:00

Gratuit : non 10 € à 17 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Cirque Dori nous invite à sa fête d’anniversaire… Durant les préparatifs, elle se remémore ses âges passés et nous confie son parcours combatif sur les chemins de résilience. Aussi maladroite qu’audacieuse, elle s’emberlificote, perd l’équilibre et dégringole du haut d’elle-même. On rit, on chante et on se relève ensemble pour célébrer la vie. Un projet de sensibilisation au consentement pour un public intergénérationnel. En famille, tout public à partir de 5 ans Durée : 1h + temps d’échange après le spectacle Représentations sous une yourte chauffée : Samedi 9 décembre 2023 à 11h et 17hDimanche 10 décembre 2023 à 11h

Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/