Bien dans sa tête, bien dans son corps Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire, 2 décembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-12-02

Horaire : 09:30 13:00

Gratuit : oui Place limitée selon les ateliers, les inscriptions se feront sur place à partir de 9h30. Tout public

14 associations et acteurs locaux s’associent à l’événement, organisé dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 obtenu par la Ville. Au programme : Des ateliers santé avec un coach, une sophrologue et une diététicienne (nutrition et hydratation). Mais aussi des initiations, animées par les associations : Yoga Club Lucéen, Atout forme, PHC (Pratique d’harmonisation corporelle), Essentiel Stretch, Qi gong avec L’écoute interne, Shia Tsu animée par l’éducatrice sportive de la mairie, Taïso par le club de judo, randonnée avec les Pieds Rieurs ou encore marche nordique avec le RCN, cardio-boxing avec le club Les Jaguars, cross-fit avec le Cross-fit Human Project ainsi que des exercices personnalisés avec des coachs sportifs.

Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/bien-dans-sa-tete-bien-dans-son-corps/