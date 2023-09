Escalade : Everest Challenge Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire, 30 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-09-30

Horaire : 14:00 23:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

L’association lucéenne d’escalade propose aux membres des fédérations d’escalade (FFME et FFCAM) de gravir l’Everest… à Sainte-Luce ! Le challenge ? Gravir collectivement l’équivalent des 8 849 mètres du Mont Everest. Tarif : 5 €. Infos et inscriptions : contact@asso-luceenne-escalade.com Evénement réservé aux membres FFME (Fédération française de la montagne et de l’escalade) et FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne), autonomes en moulinette. Samedi 30 septembre de 14h à 23h. Halle sportive La Minais

Halle des Sports de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire 44980

06 24 65 81 07 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/escalade-everest-challenge/