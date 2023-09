Soirée de l’escalade Halle des Sports – Campus de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Soirée de l’escalade Halle des Sports – Campus de la Harpe Rennes, 18 décembre 2023, Rennes. Soirée de l’escalade Lundi 18 décembre, 18h00 Halle des Sports – Campus de la Harpe 2 euros Quota : 100 participants maximum

Les étudiants de Saint Brieuc sont les bienvenus ainsi que les personnels des Universités de Rennes et Saint-Brieuc.

2€ pour la participation à régler à l’inscription en ligne Halle des Sports – Campus de la Harpe Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives https://www.google.fr/maps/place/Complexe+Sportif+de+la+Harpe/@48.126529,-1.7087985,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x480ede45728d8bc9:0x55f9813f5dfb00c2!8m2!3d48.126529!4d-1.7062236!16s%2Fg%2F1tffyx97?entry=ttu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

escalade animation

