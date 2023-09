Tournoi AS Volley de nuit Halle des Sports – Campus de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Tournoi AS Volley de nuit Halle des Sports – Campus de la Harpe Rennes, 7 décembre 2023, Rennes. Tournoi AS Volley de nuit Jeudi 7 décembre, 19h00 Halle des Sports – Campus de la Harpe 5€ Tournoi de volley en 4×4 mixte (2 filles et 2 gars obligatoirement sur le terrain), remplaçant.es possibles.

Inscriptions en ligne par le « capitaine » de l’équipe. Joueur.euses isolé.es peuvent s’inscrire et seront rassemblés pour constituer des équipes. 5€ / personne à payer sur place. Restauration et boisson sur place (menu à prix modique) Pour toutes questions : samuel.lepuissant@univ-rennes2.fr Halle des Sports – Campus de la Harpe Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives [{« type »: « email », « value »: « samuel.lepuissant@univ-rennes2.fr »}] [{« link »: « mailto:samuel.lepuissant@univ-rennes2.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Halle des Sports - Campus de la Harpe
Adresse Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes
Ville Rennes
Departement Ille-et-Vilaine

