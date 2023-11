DOUVES IT – Invisibilité/clandestinité : de la force qui réside dans la résistance halle des douves Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde DOUVES IT – Invisibilité/clandestinité : de la force qui réside dans la résistance halle des douves Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. DOUVES IT – Invisibilité/clandestinité : de la force qui réside dans la résistance Samedi 2 décembre, 15h00 halle des douves Retrouvez l’association France Amérique Latine 33 le samedi 2 décembre à partir de 15h à La Halle des Douves à Bordeaux à l’occasion de l’évènement Douves’ It. Deux courts-métrages de la sélection officielle des 41èmes Rencontres du Cinéma Latino Américain seront projetés en boucle : Agustina, de Luciana Herrera Caso

Carlos Montaña, de Itati Romero Un entretien avec Luciana Herrera Caso sur le thème de l’invisibilité sera diffusé dans la salle. Vous pourrez également profiter d’un parcours basé sur les deux œuvres en réalité augmentée proposé par l’association d’animation Fun Per Second. Grâce à une application sur smartphone, des objets symboliques des deux films seront animés. halle des douves 4 rue des douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 2 décembre, 15h00 – 21h00
halle des douves
4 rue des douves
Bordeaux 33800 Saint-Michel
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

