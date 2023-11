BONS BAISERS DU CHILI halle des Douves Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux.

BONS BAISERS DU CHILI Vendredi 24 novembre, 17h00 halle des Douves Renseignements auprès de l’association Alifs

Restitution d’un atelier de création avec une classe du collège Bordeaux-Lac et Luis Cassorla « Cantate à Santa Maria ». Hommage à Pablo Neruda à deux voix, celle de Wahid Chakib, comédien et celle du musicien Igor Quezada et performance dansée d’Azzah.

Organisé par : ALIFS

En partenariat avec : Association France-Chili et Association Bordeaux-Chili, Musée d’Aquitaine, Ville de Bordeaux, Halle des Douves, DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (État)

halle des Douves 4 rue des Douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@alifs.fr »}]

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

