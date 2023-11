MUTATIONS Halle des Douves Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

MUTATIONS Samedi 18 novembre, 19h00 Halle des Douves Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout public

MutationS est une pièce intimiste, d’introspection qui ouvre, à travers la danse et la parole, la question du conditionnement sociétal des choix des femmes. La pièce décrit les différents univers et les vies des femmes évoluant dans un monde qui essaie de les rendre dociles. Laisser aux femmes la liberté de choisir, d’être maîtresses de leur corps, de leurs choix, de leurs kairos. Cette pièce nous propose d’être témoins de la lutte du vivant pour exister, de la vie qui est changement constant, transformation et mutation.

Organisé par : KLAC

En partenariat avec : Association Tchaka Harmony, Halle des Douves

Halle des Douves 4 rue des Douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

Illustration