Swing Art, le festival international de danse swing et d’arts ! Swing Art, Festival International de danse swing et d’arts, revient les 15, 16 et 17 mars 2024 ! 15 – 17 mars Halle des Chartrons. Tarifs en ligne. Sur réservation.

Swing Art, c’est quoi ?

Swing Art, c’est avant tout un festival de Danses Swing… Mais pas que ! Tout un programme de choix est prévu pour créer du lien, du partage et de l’interaction entre les danseurs de swing, les artistes bordelais et le grand public.

Ainsi, tous les ans au mois de mars, depuis plus de 14 ans, swingtime fait venir des quatre coins du globe les meilleurs professionnels internationaux du swing, pour enseigner leur art aux danseurs de Bordeaux mais aussi aux swinguers de tous les horizons venus découvrir Bordeaux pour l’occasion. Des musiciens internationaux, des dessinateurs « Swing and draw », du swing…, et ce durant tout un week-end!

