MIXITÉ DES METIERS
Bordeaux

Gironde MIXITÉ DES METIERS Halle des chartrons Bordeaux, 13 novembre 2023, Bordeaux. MIXITÉ DES METIERS 13 – 22 novembre Halle des chartrons Entrée libre, tout public Venez assister à la 1re grande présentation publique de « Mixité des Métiers », la création photographique portée sur le territoire de 2021 à 2023 par le photographe Olivier POGGIANTI auprès de 26 femmes dans des secteurs d’activité traditionnellement masculins. Un enjeu majeur pour la visibilité des femmes, afin de déconstruire les stéréotypes de genre, lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité des chances. Présentation publique du projet, installation permanente et visite en autonomie.

Du lundi 13 au mercredi 22 novembre de 14h à 17h Halle des Chartrons, place du marché des Chartrons, Bordeaux Jeudi 16 novembre à partir de 17h30 Vernissage suivi d’un concert Vendredi 17 novembre à partir de 17h30 Projection commentée par l’auteur et table-ronde Association : BALAST En partenariat avec : Vins de Bordeaux, RéGaz Bordeaux, Groupe Berkem, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Département de la Gironde, Préfecture de la Gironde, Ville de Floirac Halle des chartrons 10 place du marché des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

photo

