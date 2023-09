Spectacle SITCOM – Nicolas Meusnier à la Halle des Chartrons Halle des Chartrons Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

Spectacle SITCOM – Nicolas Meusnier à la Halle des Chartrons 7 et 8 novembre Halle des Chartrons

SITCOM – NICOLAS MEUSNIER

MARDI 07 NOVEMBRE – 20h

MERCREDI 08 NOVEMBRE – 20h

HALLE DES CHARTRONS, BORDEAUX

Performance, théâtre

Durée : 50 minutes

+ de 14 ans

Performance hybride, hésitant entre le one man show, la conférence, la séance de psychanalyse, la recherche archiviste, l’entertainment… pensée comme un mash-up pour un seul interprète. Sitcom est un récit, une saga familiale, faisant surgir des voix comme des échos, projetant des souvenirs disparates, des discussions imaginaires pour conjurer le manque et l’incompréhension. Autant de fragments de récits qui entrent en résonance et tendent à éclairer un parcours de vie, tissant une histoire de la violence ordinaire et des pulsions secrètes.

Accès :

Tram B – Chartrons

Tram C – Place Paul Doumer

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Tarif carte jeune : 5€

Le tarif réduit s’applique aux étudiants, professionnels et intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, services civiques, +65 ans et pass culture

Infos : www.marchesdelete.com / 05 56 17 03 83

