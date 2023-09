25ème Salon du livre ancien et moderne de Bordeaux Halle des Chartrons Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

25ème Salon du livre ancien et moderne de Bordeaux 21 et 22 octobre Halle des Chartrons Entée libre et gratuite.

Sous les voûtes de la superbe Halle des Chartrons, le Salon du Livre ancien et moderne regroupera environ 25 libraires.

Ce rendez-vous incontournable des bibliophiles et amoureux du livre et de l’écrit propose à tous, et pour toutes les bourses, des ouvrages rares et curieux dans tous les genres (livres anciens, illustrés, ouvrages documentaires, bandes dessinées, belles reliures, etc.), mais aussi des gravures, des photographies et des vieux papiers.

Le Salon est organisé par l’association ALAM (Les Amis du Livre ancien et moderne), avec l’aide de la Ville de Bordeaux. Il se déroule cette année aux mêmes dates et en partenariat avec la Fête de la Brocante et du Vin nouveau de la rue Notre-Dame.

Accès facile : tramway (lignes C ou B), autobus (Lianes 4 ou 15), parkings, à quelques minutes des quais et du centre-ville.

Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alambx@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 28 40 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

salon livre