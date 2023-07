Salon photographique : « Une terre de rugby. Bordeaux et sa Métropole, 150 ans d’histoire » Halle des Chartrons Bordeaux, 15 septembre 2023, Bordeaux.

La mobilisation exceptionnelle des communes de la Métropole et de leurs clubs, des collectionneurs et des photographes professionnels et amateurs autour de cette exposition au moment d’accueillir la Coupe de monde de rugby à Bordeaux au mois de septembre, a permis de rassembler une documentation photographique et filmique remarquable qui sert à définir la sphère du rugby local et ses pratiques anciennes et actuelles.

Une frise chronologique déroule l’implantation et la diffusion du rugby en terres bordelaises en quatre temps :

– Des racines du rugby à la Première Guerre mondiale. Une contribution locale à l’histoire nationale du ballon ovale (1877-1919).

– Un entre-deux-guerres à… multiples rebondissements. Une nouvelle contribution à l’histoire nationale du ballon ovale (1920-1940).

– Le rugby de la Libération jusqu’au début des années 1990. Une culture des terroirs dans une France du Sud. Rugby des villes et rugby des champs… (1945-1994),

– La professionnalisation du rugby à quinze en France et la recomposition des clubs de Bordeaux-Métropole (1995-2023).

En complément de ce travail de mémoire inédit, des tableaux thématiques montrent les actions éducatives qui sont menées par le tissu associatif et institutionnel dans les écoles de rugby et dans le milieu scolaire, le vecteur intégratif du sport adapté et les actions sociales et citoyennes en faveur de l’insertion des publics en difficulté, mais aussi l’émergence et la diffusion du rugby féminin, la pratique du rugby corporatif et celle des vétérans…

L’aménagement des terrains dédiés au rugby et la désignation emblématique des stades « Sainte-Germaine », « Suzon », « Musard », « Chaban », seront également illustrés.

Enfin, les joueurs, les arbitres et les supporteurs, acteurs et publics de cette histoire, sont mis en lumière lors de leur rencontre dans l’enceinte, les uns sur le terrain, les autres dans les tribunes, occupé chacun à clamer sa ferveur jusque tard dans l’après rencontre à la buvette avec laquelle se refait à chaud le match.

Ainsi, s’expliquent le rayonnement de cette culture partagée et son apport au rugby français.

Les autres contenus de l’exposition

– Un accrochage de 70 à 80 photographies issues des fonds d’archives publiques et privées (Archives La Mémoire de Bordeaux Métropole, Archives de Bordeaux Métropole, celles de Ambarès, Bègles, Bruges, Cenon, Floirac, Gradignan, Lormont, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d’Ornon, les archives du journal Sud Ouest, et les collections privées).

– Des textes et légendes rédigés par des sociologues et historiens du sport local, des articles de journalistes sportifs, des citations et des bons mots viendront émailler les images.

– Une sélection de dessins aimablement prêtés par Michel Iturria, dessinateur et auteur de la série culte Les Rubipèdes publiée depuis 1984.

– Un montage audiovisuel d’interviews de joueurs, de dirigeants de clubs de rugby et d’arbitres produits depuis les années 1990 par La Mémoire de Bordeaux Métropole.

– Une scénographie assurée par Bruce Milpied, pour l’association Cdanslaboîte créée en 2011 pour valoriser la photographie d’auteur.

– La publication du catalogue de l’exposition aux éditions Sud Ouest (96 pages, illustration en N&B et couleurs) pour garder en mémoire cette exposition temporaire.

– Visite commentée sur demande.

– Programmation d’une conférence présentée par Jean-Paul Callède, sociologue du sport et vice-président de La Mémoire de Bordeaux Métropole.

À savoir : à partir d’octobre, l’exposition complète ou partielle, sera proposée en itinérance aux communes qui en feront la demande selon des conditions à définir.

Information : 06 31 03 99 38 ou par mail au mbm@mbordeauxm.fr

Halle des Chartrons 10 place du marché des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

©La Mémoire de Bordeaux Métropole/Fonds Cassagnau