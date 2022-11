SoBD 2022 Halle des Blancs Manteaux, 2 décembre 2022, Paris.

Le Salon des Ouvrages de la Bande Dessinée au cœur de Paris, accueille chaque année depuis 2011, des milliers de visiteurs, plus de cent cinquante artistes et auteurs et des dizaines d’éditeurs. Situé dans le Marais, quartier historique de la capitale, dans la Halle des Blancs Manteaux (45 rue Vieille du Temple). Il ouvrira ses portes peu avant les fêtes de fin d’année, du 2 au 4 décembre. Le salon propose des expositions, des rencontres et des tables rondes, des remise de prix, des masters classes, plusieurs ateliers, etc. pour une programmation complète s’étalant du 22 novembre 2022 au 4 février 2023. La totalité de cette programmation (Master Class exceptée) est en accès gratuit !

Pour sa 12e édition, le salon met à l’honneur deux personnalités : Loo Hui Phang au parcours aussi divers qu’illustre (scénariste de BD, réalisatrice de cinéma, artiste d’installations, photographe, romancière, etc.), ayant remporté de nombreux prix grâce à ses talents de narratrice et de fine observatrice de la condition humaine. À ses côtés, Pierre Fresnault-Deruelle, chercheur ayant dédié sa vie à l’analyse des images et à leur capacité à créer des sens au-delà même du texte. Les visiteurs pourront découvrir l’œuvre des invités grâce à un cycle de trois conférences dédiées à l’œuvre et la carrière très prolifique de Loo le samedi 3 décembre de 14h à 17h dans la salle 1 du salon. Le SoBD présentera également une grande exposition regroupant plusieurs dizaines de pièces originales, réalisées par les dessinateurs avec lesquelles la scénariste a travaillé : Jean-Pierre Duffour, Philippe Dupuy, Cédric Manche, Hugues Micol et Frederik Peeters. On pourra également y voir les extraits de films réalisés par Loo Hui Phang.

L’année 2022 est aussi celle de la BD tchèque au SoBD qui a l’honneur et le grand plaisir d’inviter la Tchéquie à présenter sa bande dessinée contemporaine au public parisien. Héritière d’une longue et vaste tradition, elle compte plusieurs générations successives d’artistes, ayant accompagné l’histoire récente, et parfois bouleversée de la jeune république. La BD tchèque a su parler à un lectorat tant local qu’international grâce à une symbiose originale entre son riche héritage culturel et les tendances européennes. Les ambassadeurs de la BD tchèque sur le SoBD seront les artistes Pavel Čech, Kateřina Čupová, Lucie Lomová, Vojtěch Mašek et František Skála, accompagnés de deux historiens de la BD, Pavel Kořínek et Tomáš Prokůpek et de trois éditeurs Ondřej Kavalír (Labyrint), Richard Klíčník (Argo) et Karolina Voňková (Lipnik).

L’histoire de la bande dessinée tchèque, ses artistes et ses œuvres marquantes sera abordée dans le « Cycle étranger », qui consacre ses quatre tables rondes à la bande dessinée du pays invité, le dimanche 4 décembre de 14h30 à 18h30 dans la salle 2. On pourra y entendre les artistes venus pour l’occasion, tandis que leurs œuvres seront présentées dans l’exposition Bande dessinée tchèque contemporaine. Un catalogue sera également disponible, présentant les artistes invités et évoquant la BD tchèque contemporaine de manière générale.

Dans la même veine, le SoBD comprendra 9 expositions. 4 au sein de la Halle des Blancs Manteaux (« Loo Hui Phang au Musée Éphémère », « La BD Tchèque contemporaine » et Gilles Rochier, « C’est quoi cette histoire de résidence ? ») et 5 hors les murs (le ‘off’ de l’Atelier BD 54 au Voltigeur et, à la Galerie Cécilia F., les Jeunes talents lauréats du concours national de BD Les Crous, une expo-vente rétrospective de Baladi et enfin, en janvier 2023, deux expositions collectives de la Trans Galerie, « So Borgnet ! » et « So F*** Flowers !).

Comme chaque année, l’équipe du SoBD et son comité de pilotage ont préparé 14 tables rondes d’exception, organisées en 4 grands cycles se déroulant le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Les rencontres sont un espace d’expression consacré aux artistes, autour de thématiques et de débats sur la BD. Outre les deux cycles évoqués ci-dessus, les visiteurs pourront assister aux rencontres « Faire de la bande dessinée », le 3 décembre de 14h à 18h à la salle 2 et au « Rencontres du SOB », le dimanche 4 décembre de 14h30 à 18h à la salle 1. En plus de ces tables rondes, le SoBD propose un vaste éventail d’ateliers de création gratuits et deux Master Class payantes avec la coloriste Elvire De Cock le vendredi 2 décembre, de 15h30 à 17h dans la salle 1 et une autre avec Loo Hui Phang en personne au même endroit le même jour de 17h à 18h30.

Exceptionnellement cette année, en partenariat avec les Universités Sorbonne Nouvelle et Panthéon Sorbonne, ainsi qu’avec l’Ina et la Bpi, le SoBD a concocté une « Semaine BD & TV », abordant les relations assez peu étudiées entre la BD et la télévision, autour de la fameuse émission « Tac au Tac ». S’étalant du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre, cette semaine proposera une « Soirée BD & TV : Projection et table ronde », le 28 novembre à 19 à la BPI, une « journée d’études », le mercredi 30 novembre à la Maison de la Recherche de la Sorbonne-Nouvelle, une « Performance Tac au Tac » le dimanche 4 décembre au Musée éphémère du SoBD à 14h30 et la conférence « La bande dessinée, l’animation et la télévision en République Tchèque », le même jour à 17h30 dans la salle 2 du salon.

Mais ce n’est pas tout ! Pour 2022, le SoBD a bien d’autres rendez-vous dans son calendrier abordant des thématiques très diverses telle la création artistique dans les banlieues, l’écologie, de métier d’éditeur de BD, etc.

Grandissant d’année en année, le SoBD proposera au public parisien bien plus qu’un week-end de bouquinage intense au Halle des Blancs Manteaux, mais une semaine entière de débats, réflexions, découvertes et retrouvailles autour du 9e art.



