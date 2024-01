LES BOULINGRINS HALLE DES 5 FONTAINES Delle, 2 mars 2024, Delle.

Une famille rocambolesque !D’Alexandre et Jean-Marc PELLETIER Quand on déménage, il faut savoir penser à tout… Mais pense-t-onvraiment à tout ?Ce qui arrive à Delphine et Daniel confirme qu’il se passe toujoursdes choses que l’on ne peut soupçonner.Croyant avoir pleinement organisé leur déménagement, ils vont subirune succession d’événements invraisemblables et inimaginables.Et c’est sans compter sur les facéties d’Henri, le grand-père, lesmimétismes de Marie, leur fille, les intrusions inopinées des voisineset tout le reste !…Les histoires de tous ces personnages vont s’emmêler pour créer unefarce burlesque, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

HALLE DES 5 FONTAINES PLACE DE LA REPUBLIQUE 90100 Delle 90