ENTRE 2 HALLE DES 5 FONTAINES Delle, 11 février 2024, Delle.

Il est comptable chez Bandalux, elle est visiteuse médicale… Ils n’ont rien en commun, enfin, à priori… Sauf l’ascenseur qu’ils prennent ce jour-là pour quitter leur lieu de travail. Mais quand l’ascenseur tombe en panne… Une comédie sur le temps qui passe… Un face à face jubilatoire et imprévisible… Au milieu d’une galerie de personnages hauts en couleur… un spectacle surprenant, par deux comédiens complices et touchants.Avec Pascale MICHAUD et Bruno CHAPELLE

Tarif : 24.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:00

HALLE DES 5 FONTAINES PLACE DE LA REPUBLIQUE 90100 Delle 90