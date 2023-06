Les tablées de Vic Halle de Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Les tablées de Vic 23 et 24 juin Halle de Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre

Chaque année le festival populaire de gastronomie regroupe les plus grands chefs français pour proposer le temps d’un week-end des menus d’exception ! Des chefs étoilés (Baptiste Renouard, Frédéric Lorimier, Christophe Dupouy, David Sulpice, Stéphane Tournié et Sébastien Sanjou), des ambassadeurs Sud de France (Mo Bachir, le MOF Dominique Bouchait), des espoirs de la gastro (Oxana Cretu, Emilie Izac, Julien Bergua, Matthew Bayliss), des chefs médiatiques (Anne Alassane), des pâtissiers prestigieux (Anthony Coquereau, Florence Cail) vont former une équipe exclusive pour proposer des plats incroyables. N’hésitez pas, venez en Bigorre pour profiter de ce festival unique en son genre. 2 menus au choix pour chaque soirée ! Choisissez et réservez. Ouverture des Portes 19 heures Animation Musicale et Bodéga Menus enfants jusqu’à 14 ans Une Journée spéciale le Dimanche (Bientôt la Billetterie) avec mise en avant des Circuits Courts , Producteurs Locaux Les menus, les chefs…. toutes les informations sur lestableesdevic.com Halle de Vic en Bigorre 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/8eme-edition-des-tablees-de-vic »}] [{« link »: « https://www.lestableesdevic.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

