La Caravane des Sports s’arrête à Naintré Halle de tennis, 19 avril 2023, Naintré. La Caravane des Sports s’arrête à Naintré Mercredi 19 avril, 10h30, 14h00 Halle de tennis Gratuit, sur inscription Les jeunes de 8 à 16 ans, sont attendus au halle de tennis (7, rue Anatole France), pour participer aux ateliers sportifs de la Caravane des Sports : Badminton, – Basket 3/3, – Secourisme, – Sports paralympiques, – Escrime, – Vince pong.

Effectif limité à 60 personnes par demi-journée.

Inscription sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h. Pour les groupes inscription obligatoire au 05 49 50 28 70.

Halle de tennis 7 rue Anatole France 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 50 28 70

2023-04-19T10:30:00+02:00 – 2023-04-19T12:30:00+02:00

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00 jeunes jeune public lavienne86.fr

Age min 8 Age max 16

