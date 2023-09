La Robic Halle de Sports Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Seine-Maritime La Robic Halle de Sports Bonsecours, 8 octobre 2023, Bonsecours. La Robic Dimanche 8 octobre, 08h30 Halle de Sports Inscription : 7€ Les amoureux de la Petite Reine seront ravis de découvrir de nouveaux parcours cette année (50km et 80km).

Départ et arrivée : halle des sports

8h30 : départ 80 km

8h45 : départ 50km

11h20 : montée de côte de Bonsecours

11h45 : cérémonie à la stèle de Robic

12h : vin d’honneur à la halle des sports Halle de Sports rue du Bois Bagnères Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 29 79 34 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T08:30:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Halle de Sports Adresse rue du Bois Bagnères Ville Bonsecours Departement Seine-Maritime

