Forum des Associations Halle de Sports Bonsecours, 9 septembre 2023, Bonsecours.

Forum des Associations Samedi 9 septembre, 10h00 Halle de Sports Entrée libre

Cette journée sera l’occasion de découvrir et de rencontrer l’ensemble des associations ainsi que les activités proposées par la Ville dans les domaines du sport, des loisirs et de la culture. Que vous soyez à la recherche d’une activité ou que vous ayez envie de faire du bénévolat, le forum vous permettra de rencontrer les équipes, d’échanger, de communiquer et de vous informer.

Halle de Sports rue du Bois Bagnères Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

