Les Foulées de Bonsecours Dimanche 2 avril, 10h00 Halle de Sports

Les foulées sont de retour le dimanche 2 avril dès 10h !

Halle de Sports rue du Bois Bagnères Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie

Enfants et adultes sont invités à participer, en individuel ou en famille à cette fête sportive et conviviale. Les parcours sont adaptés en fonction des âges et se déroulent autour de la halle des sports.

Sportifs en herbe ou confirmés, chaussez vos baskets le dimanche 2 avril pour les foulées !

COURSES ADULTES (8€ pour les 10km)

10km : départ à 10h

2km : départ à 10h15

COURSES ENFANTS (gratuit)

1450m : départs à 14h30 et 15h

800 m : départs à 15h30 et 16h

330 m : départs à 16h30 et 17h



