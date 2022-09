La cyclo Robic Bonsecours Halle de Sports Bonsecours Catégories d’évènement: Bonsecours

Rando cyclo 50 et 75km Halle de Sports rue du Bois Bagnères Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie La « cyclo » qui rend hommage à Jean Robic et de son échappée dans la côte de Bonsecours pour gagner le Tour de France 1947. Départ à 8h45 pour les 75 km et à 8h50 pour les 50 km

11h30 : Départ pour la montée de la côte

12h : Arrivée de la côte

