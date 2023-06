Ciné Belle Etoile « Le chêne » de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier Halle de Rignac Rignac, 16 août 2023, Rignac.

Rignac,Lot

Sur un chêne de 120 ans, nous retrouvons un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Film à la tombée de la nuit.

Repas sur réservation.

La halle. Tout public. Gratuit. Restauration..

2023-08-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-16 . EUR.

Halle de Rignac

Rignac 46500 Lot Occitanie



On a 120-year-old oak tree, we meet an extraordinary cast: squirrels, barnacles, jays, ants, field mice? Film at dusk.

Meals on reservation.

La halle. Open to all. Free admission. Catering.

En un roble de 120 años, nos encontramos con un reparto extraordinario: ardillas, percebes, arrendajos, hormigas, ratones de campo? Película al atardecer.

Comida previa reserva.

La halle. Abierto a todos. Entrada gratuita. Catering.

Auf einer 120 Jahre alten Eiche finden wir eine außergewöhnliche Besetzung: Eichhörnchen, Schaukeltiere, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse? Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Mahlzeiten auf Reservierung.

In der Markthalle. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne