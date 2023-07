Marché de producteurs Halle de Prudhomat Prudhomat, 16 juin 2023, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

Le marché des producteurs a lieu tous les mardis et vendredis

sur la place de la Halle de Bonneviole.

2023-06-16 16:30:00 fin : 2023-06-16 19:00:00. EUR.

Halle de Prudhomat

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



The farmers’ market takes place every Tuesday and Friday

on the square in front of the Bonneviole market hall

El mercado agrícola tiene lugar todos los martes y viernes

en la plaza del mercado de Bonneviole

Der Bauernmarkt findet jeden Dienstag und Freitag statt

auf dem Platz vor der Halle in Bonneviole

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Vallée de la Dordogne