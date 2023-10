Marché de Noël Halle de Nouzerines Nouzerines, 10 décembre 2023, Nouzerines.

Nouzerines,Creuse

Marché de Noël : producteurs, artisans et créateurs locaux vous proposent leur savoir-faire.

Buvette et petite restauration sur place.

Halle de Nouzerines à côté de l’église..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Halle de Nouzerines

Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: local producers, craftspeople and designers showcase their skills.

Refreshments and snacks on site.

Nouzerines market hall next to the church.

Mercado navideño: productores, artesanos y diseñadores locales muestran sus habilidades.

Refrigerios y tentempiés in situ.

Sala del mercado de Nouzerines, junto a la iglesia.

Weihnachtsmarkt: Lokale Produzenten, Handwerker und Designer bieten Ihnen ihr Können an.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Halle de Nouzerines neben der Kirche.

Mise à jour le 2023-10-17 par Creuse Tourisme