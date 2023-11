MARCHÉ DE NOËL DE MONTGEARD HALLE DE MONTGEARD Montgeard, 2 décembre 2023, Montgeard.

Montgeard,Haute-Garonne

Samedi 2 décembre, participer au marché de Noël de Montgeard en compagnie de plusieurs artisans locaux..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

HALLE DE MONTGEARD Rue de la Bastide

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie



Saturday December 2, take part in Montgeard’s Christmas market with a number of local artisans.

El sábado 2 de diciembre, participe en el mercado navideño de Montgeard con numerosos artesanos locales.

Am Samstag, den 2. Dezember, mit mehreren lokalen Handwerkern am Weihnachtsmarkt in Montgeard teilnehmen.

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE