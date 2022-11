National de Pétanque et National Féminin Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour les spectateurs : ENTREE GRATUITE

Du 28 au 29 janvier deux concours nationaux à Pétanque (hommes et femmes) se joueront à la Halle de Martigues Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.martiguesbouge.fr/ »}, {« link »: « http://www.lahalledemartigues.fr »}] 37ème National de Petanque & 30ème National Féminin Début du National de Petanque par poules en 3X3 samedi 28 janvier à 9h00 (4500 € d’indeminités + FDP 24 €/équipe) Début du National Féminin par poules en 2X2 samedi 28 janvier à 14h00 (2000 € d’indemnités + FDP 16 €/équipes) Tout au long de la semaine du 25 au 27 janvier, de nombreux concours de pétanque auront lieu dans la halle (Concours Jeunes 25/01, Concours Mixtes25/01, Concours des Vétérans 26/01, Préliminaires 27/01 à 9h00) Informations et contact : www.martiguesbouge.fr/ www.lahalledemartigues.fr

Tel : 04.42.44.34.43

