Pour les spectateurs : Entrée gratuite

Concours de longue à la Halle de Martigues du 21 au 23 janvier 2023 Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.martiguesbouge.fr »}, {« link »: « http://www.lahalledemartigues.fr »}] GRAND PRIX D’HIVER AU JEU PROVENCAL Présenté par la Boule Bleue de St Julien et la Ville de Martigues Samedi 21 janvier Début du concours: 9h00 6000 € d’indemnités + FDP 24€/équipe- limité à 512 équipes Finale du Grand Prix d’Hiver au Jeu Provencal : Lundi 23 janvier à 16h00 Halle de Martigues Inscriptions & Informations : www.martiguesbouge.fr – www.lahalledemartigues.fr

