Salon de l’auto de Martigues Halle de Martigues, 7 octobre 2022, Martigues. Salon de l’auto de Martigues 7 – 9 octobre Halle de Martigues

Billetterie sur place 5€ pour les adultes Gratuit pour les moins de 18 ans (enfants accompagnés d’un adulte)

Edition 2022 Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Venez découvrir toutes les nouveautés des grands constructeurs où plus de 30 marques seront réunies.

2022-10-07T10:00:00+02:00

2022-10-09T19:00:00+02:00

