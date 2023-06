Les Bals du Mercredi de Martel Halle de Martel Martel, 19 juillet 2023, Martel.

Martel,Lot

La municipalité organise tous les mercredis de Juillet et Août un bal gratuit sous la halle de Martel avec des groupes et orchestres de la Région.

2023-07-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-19 21:00:00. EUR.

Halle de Martel Place Henri Ramet

Martel 46600 Lot Occitanie



Every Wednesday in July and August, the municipality organizes a free dance under the Martel hall with groups and orchestras from the region

Todos los miércoles de julio y agosto, el municipio organiza un baile gratuito en la sala Martel con grupos y orquestas de la región

Die Gemeinde organisiert jeden Mittwoch im Juli und August einen kostenlosen Ball in der Halle von Martel mit Gruppen und Orchestern aus der Region

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Dordogne