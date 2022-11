Le marché de noël des créateurs Halle de Mareau-aux-prés Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

Le marché de noël des créateurs Halle de Mareau-aux-prés, 10 décembre 2022, Mareau-aux-pres. Le marché de noël des créateurs Samedi 10 décembre, 10h00 Halle de Mareau-aux-prés Le marché de noël des créateurs à Mareau-aux-Prés Halle de Mareau-aux-prés Rue du Stade, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres Le 10 décembre la halle de Mareau-aux-Prés revêt ses habits de fête avec les féériques fresques de l’artiste Alexandra Baudin pour inviter les visiteurs à vivre la magie de noël.

À l’intérieur des artistes, des artisans d’art et des créateurs locaux de talent.

Bijoux, art textile, poterie, photos, objets recyclés… il y a tout pour trouver un cadeau « made in la région centre » fait avec amour et qui fera vraiment plaisir à ceux qui le recevront.

